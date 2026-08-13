Производство молочных продуктов запустят в деревне Лучинское в этом году

В агропарке «Сырная долина» в деревне Лучинское Дмитровского округа завершают строительство завода по выпуску сыров и сухих молочных продуктов. Готовность объекта достигла 80%, ввод запланирован на четвертый квартал этого года.

Комплекс площадью около 21 тысячи квадратных метров будет производить моцареллу, плавленые сыры, сгущенное молоко, сливки и сухой порошок из молочной сыворотки. На предприятии также организуют нарезку, упаковку, хранение и подготовку продукции к отправке покупателям.

Основные строительные работы уже выполнили: возвели фундамент и каркас, смонтировали кровлю и наружные конструкции, благоустроили территорию. Сейчас специалисты заканчивают отделку, прокладывают инженерные сети и устанавливают технологическую линию.

В производственном корпусе разместили емкости для хранения и переработки сыворотки, ее концентрата и нормализованной молочной смеси. Оборудование оснастят системами мойки, перемешивания и контроля параметров.

Новый завод расширит мощности пищевой промышленности Подмосковья и увеличит выпуск отечественной молочной продукции. Проект ориентирован на импортозамещение и укрепление продовольственной безопасности. Застройщиком выступает компания «Звезда Подмосковья».