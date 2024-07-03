Производство медицинской продукции увеличилось на 20% в Подмосковье

Производство лекарств и медицинских материалов в Московской области за январь–май 2024 года выросло на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться благодаря поддержке предприятий.

Заместитель председатель правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, отметила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось на почти 14%, а выпуск лекарственных препаратов и медицинских материалов вырос на 20,3%.

Зиновьева подчеркнула, что в Подмосковье работают ведущие представители медицинского кластера России, которые специализируются не только на лекарствах и медицинских материалах, но также производят медицинские изделия и аппаратуру. Важным приоритетом является не только поддержание существующих предприятий, но и создание условий для развития новых в целях укрепления технологического суверенитета страны.

Зампред также обратила отдельное внимание на важность реализации проектов импортозамещения в медицинской сфере. Она подчеркнула, что только с начала года в регионе начали реализовывать пять таких программ.

«Суммарный объем инвестиций превышает семь миллиардов рублей», — добавила Зиновьева.

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