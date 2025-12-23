Производство медицинских изделий для лабораторной диагностики запустят в Пущине

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что компания реализует проект по производству медицинских изделий.

«Федеральный ФРП профинансировал промышленные проекты 1500 различных российских предприятий. При этом более 20% компаний возвращались в фонд за льготными средствами во второй и даже в третий раз. На фоне постоянного роста числа заявок это свидетельствует о высоком и устойчивом спросе промышленного бизнеса на займы ФРП», — пояснил глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов, который является главой наблюдательного совета фонда.

В общей сложности организация предоставила финансирование 2075 проектам на общую сумму примерно 700 миллиардов рублей.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что компания, которая стала юбилейным заемщиком, реализует в Пущине проект по производству наборов для биохимических исследований крови.

«Общий бюджет проекта составит 462 миллиона рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реагенты и мультикалибраторы позволяют диагностировать заболевания и выявлять риски развития патологий.

Предприятие намерено занять свыше 10% отечественного рынка подобной продукции.