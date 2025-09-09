Производство мебели из композита запустят в Сергиевом Посаде в 2027 году

Компания «Комфорт М-8» приступает к новому этапу строительства мебельного предприятия в Сергиевом Посаде. Для расширения производства инвестору выделили участок на льготных условиях, без проведения торгов.

«Комфорт М-8» — дочерняя структура компании «Комфорт-Питер». Сейчас завод выпускает до 120 тонн продукции в сутки, что превышает четыре тысячи изделий. Реализация нового этапа позволит дополнительно производить около 340 тысяч единиц товаров.

«В рамках реализации инвестиционного проекта компании ООО „Комфорт М-8“ на территории Сергиево-Посадского городского округа появится мебельное производство по изготовлению различных групп мебели из тамбурата, где будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Инвестиции в проект — более миллиарда рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство планируют запустить в 2027 году.

Предприятие занимается не только серийным выпуском мебели, но и выполняет индивидуальные заказы. Клиентами компании являются «Комус», «Самсон», «Экспресс Офис», DIY, «Лемана Про», «OBI», а также строительные компании «Самолет», «ФСК» и другие.

Напомним, в Московской области действует программа поддержки инвесторов, которая позволяет арендовать землю у муниципалитетов с последующим выкупом по сниженной ставке. Участки предоставляют без проведения торгов, а при выполнении всех инвестиционных условий их можно приобрести за 15% от кадастровой стоимости.

Выбрать подходящую площадку для бизнеса можно с помощью инвестиционной карты.