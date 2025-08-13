Производство материалов для звукоизоляции расширят в Домодедове

Компания «Акустик Ру» расширит производство строительных материалов для звукоизоляции и акустики в Домодедове. Для этого компания получила земельный участок на льготных условиях. Серийное производство на новых площадях запустят в 2026 году.

Как рассказали в областном Мининвесте, в рамках расширения компания построит новые поризводственно-складские помещения. В проект инвестируют более 430 миллионов рублей. В результате количество мест на предприятии достигнет 200.

«Складское помещение площадью 1,5 тысячи квадратных метров планируется запустить уже в сентябре этого года, а производственный корпус площадью порядка 10 тысяч кв.м — до конца этого года. Второй строящийся производственный корпус площадью 3,9 тысячи квадратных метров будет готов в следующем году», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания «Акустик Ру» производит материалы для звукоизоляции в квартирах и домах. Продукцию также используют в гостиницах, школах, детских садах, звукозаписывающих студиях и в других местах.

Подмосковные предприниматели могут подобрать подходящее место для реализации своего проекта на инвестиционной карте.