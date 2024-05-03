Производство материалов для печатных плат запустят в Подольске | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:56 Производство материалов для печатных плат запустят в Подольске Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360 в

Компания «Винтех» запустит новое предприятие на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино». Продукцию будут применять при изготовлении печатных плат как для товаров народного потребления, так и в авиастроении и ж/д промышленности.

«Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку в промышленном коворкинге формата „Подмосковье индастриал“, которая на текущий момент находится на стадии строительства», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Инвестиции в проект превысят 100 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в Подольске десять рабочих мест. Ожидается, что первую партию продукции начнут производить в первом квартале 2025 года.

«Основной задачей для нас стало расширение ассортимента продукции российского производства в условиях санкций, введенных в отношении России», — отметил генеральный директор компании «Винтех» Алексей Репин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».