Производство материалов для печатных плат запустили в Подольске

Производство площадью 1,6 тысячи квадратных метров, созданное в формате light industrial, специализируется на выпуске материалов для производства печатных плат.

«В запуск нового предприятия инвестировано 100 миллионов рублей. На первом этапе компания сможет производить 20 тонн готовой продукции в месяц, после выхода на полную мощность этот объем будет увеличен до 40 тонн», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Особое значение проекта подчеркивает его ориентированность на импортозамещение. Продукцию «ВИНТЕХ» будут использовать в различных отраслях — от бытовой электроники до авиастроения и железнодорожной промышленности, снижая зависимость отечественных компаний от иностранных поставок.

«Далеко не все предприятия России могут изготавливать печатные платы самого высокого пятого класса точности, а самое главное — единицы тех, кто делает их из отечественных материалов», — рассказал генеральный директор компании Алексей Репин.

Специалисты «ВИНТЕХ» уже разработали базовые материалы и продолжают научные исследования.

В ближайшее время на производстве завершат установку оборудования. Его запуск позволит увеличить штат сотрудников на 30% уже в этом году.