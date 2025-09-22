Производство лодочных моторов в Дубне расширят благодаря госпрограмме

Резидент особой экономической зоны «Дубна» – компания НПП «Патриот» – в ближайшие три года получит от Министерства промышленности и торговли России почти полмиллиарда рублей. Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования», который входит в государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Предприятие реализует в Подмосковье стратегически важный проект, связанный с обеспечением технологического суверенитета страны. Речь идет о создании современных лодочных моторов средней мощности, которых ранее в России не выпускали.

«В мае этого года ООО «НПП «Патриот» ввела в эксплуатацию новый производственный корпус общей площадью более 1,3 тысячи квадратны метров. На предприятии запускается производство подвесных лодочных моторов. Плановый объем инвестиций в проект составляет порядка 360 милллионов рублей. Поддержка Минпромторга позволит компании продолжить расширение предприятия, а также покрыть часть операционных расходов по производству продукции», – пояснила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках программы компания планирует выпускать моторы мощностью от 80 до 150 лошадиных сил. Их будут использовать для работы катеров и лодок длиной от шести до девяти метров, предназначенных как для отдыха и спорта, так и для рыбалки.

Новые двигатели будут собирать полностью из отечественных деталей. Конструкторы уже завершили проектирование, в основе — комплектующие, выпускаемые предприятием «АвтоВАЗ», а также оригинальный редуктор привода винта.

При разработке специалисты оптимизировали систему запуска и двигатель внутреннего сгорания, добившись большей надежности при эксплуатации подвесных установок.

«Введенный корпус НПП «Патриот» стал первым этапом в строительстве масштабного производственного комплекса общей площадью четыре тысячи квадратных метров. Весь проект предусматривает четыре очереди. Запуск предприятия позволит создать 45 рабочих мест», – подчеренул генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.