Производство лакокрасочных материалов запустили в Коломне

Компания «КС-Билд» запустила цех по выпуску лакокрасочных материалов под брендом «Основит» в Коломне. Мощность предприятия составит 10 тысяч тонн продукции в год. Проект реализовали при поддержке Фонда развития промышленности.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестировали свыше 330 миллионов рублей, из них 150 миллионов предоставил ФРП в виде льготного займа. На производстве создадут около 20 рабочих мест.

Как отметили в компании, локализация производства продукции на предприятии превысила 90%, это один из лучших показателей в отрасли.

В новом цехе будут выпускать водно-дисперсионные лакокрасочные материалы нескольких видов. Это фасадные и интерьерные краски, грунты, шпаклевки и штукатурки. Компания также будет производить материалы для обработки поверхностей для защиты от влаги и загрязнений.

В водно-дисперсионных материалах вместо горючих растворителей используют воду. Это позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшить пожароопасность.

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