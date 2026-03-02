Производство косметики расширили в ОЭЗ «Дубна»
Компания «Биофармлаб» ввела в эксплуатацию третью очередь завода по производству косметической продукции. Предприятие располагается на площадке в особой экономической зоне «Дубна».
Компания «Биофармлаб» в Подмосковье не только разрабатывает, но также тестирует и выпускает дерматологическую и косметическую продукцию полного цикла.
«Запуск третьей очереди производственного комплекса, общей площадью 5600 квадратных метров, позволит компании выйти на объем выпуска в три миллиона единиц продукции в месяц», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Благодаря новым производственным мощностям предприятие способно выпускать до 100 тысяч единиц продукции каждые сутки.
Сегодня ассортимент компании насчитывает более 500 наименований — от базового ухода до высокотехнологичных дерматологических решений. Ключевой особенностью производства является многоступенчатый контроль качества на всех этапах и собственная система подготовки очищенной воды фармацевтического уровня с обратным осмосом и ультрафиолетовой обработкой.
Иван Дымчук
генеральный директор «Биофармлаб»
К весенне-летнему сезону компания готовит к выпуску линейку солнцезащитных средств под торговой маркой Aevit. Новые мощности позволили расширить производство массовой серии солнцезащитной продукции с витаминами А, Е и D.
Средства разработали с учетом генотипических особенностей населения России. Для их создания используют безопасные химические и физические фильтры, что обеспечивает проверенную клиническими исследованиями защиту от солнечного излучения.
В новой линейке есть продукты для детей с шести месяцев. Все товары получили одобрение дерматологов.