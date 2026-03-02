Производство косметики расширили в ОЭЗ «Дубна»

Компания «Биофармлаб» ввела в эксплуатацию третью очередь завода по производству косметической продукции. Предприятие располагается на площадке в особой экономической зоне «Дубна».

Компания «Биофармлаб» в Подмосковье не только разрабатывает, но также тестирует и выпускает дерматологическую и косметическую продукцию полного цикла.

«Запуск третьей очереди производственного комплекса, общей площадью 5600 квадратных метров, позволит компании выйти на объем выпуска в три миллиона единиц продукции в месяц», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.