Производство корма для животных нарастят в Дмитрове

Компания «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» планирует построить новый цех по производству кормов для животных в Дмитрове. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новый проект поможет компании расширить ассортимент выпускаемой продукции.

«Новый цех значительно увеличит производственные мощности предприятия в сегменте кормов для рыбоводства и других водных культур — ожидаемый рост объемов составит десятикратное увеличение. Ожидается, что общий годовой выпуск продукции после ввода новых мощностей достигнет порядка 35 тысяч тонн сухих кормов и свыше восьми тысяч тонн влажных рационов для питомцев ежегодно», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Цех разместят на территории уже действующего завода, который сейчас производит корма для собак, кошек и рыбы, выращиваемой в промышленных масштабах. Запустить новое производство планируют в 2027 году. Сейчас на заводе работают более 320 сотрудников, а после открытия нового цеха штат увеличится до 450 человек.

«Наша главная цель — сделать качественные продукты, не просто заявляя о пользе для питомца, а доказывая это ежедневно на практике. Мы искренне привязываемся ко всем нашим хвостатым сотрудникам и принимаем самое деятельное участие в их жизни даже после завершения испытательной миссии», — добавила руководитель исследовательского центра Ольга Елкина.

В индустриальном парке «Подосинки», который тоже находится в Дмитровском округе, у компании есть собственный исследовательский центр. За последние пять лет в разработку и тестирование кормов вложили более 100 миллионов рублей. Команда AlphaPet разработала особую систему проверки кормов. Сначала оценивают вкус, а затем проверяют, насколько хорошо корм усваивается животными.