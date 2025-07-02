Производство контейнеров для промышленных грузов запустят в Подольске в 2026 году

Фото: ООО «ТК-Инвест»: завод по производству контейнеров и кузовов для спецтехники в Электростали / Медиасток.рф

Компания «Еврокуб» при поддержке Фонда развития промышленности Московской области запустит в Подольске современное производство специализированной упаковки для промышленных грузов. Предприятие начнет работу уже в следующем году.

На новом производстве будут выпускать IBC-контейнеры на деревянных поддонах для транспортировки жидкостей, сыпучих материалов, химических веществ и пищевых продуктов.

Конструкция емкостей позволяет удобно перемещать их вилочными погрузчиками и эффективно использовать складские площади за счет возможности штабелирования. Проектная мощность предприятия составит свыше 35 тысяч единиц продукции в год.

«Компания „Еврокуб“ инвестирует более 820 миллионов рублей в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов. 80 миллионов рублей из этой суммы инвестор получил в виде займа подмосковного ФРП по льготной ставке», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии создадут свыше 50 рабочих мест.

«Еврокуб» входит в группу компаний «МСС», которая специализируется на поставках строительных материалов и оборудования.