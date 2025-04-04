Производство кондитерских изделий расширят в Подольске к 2027 году

Компания «Деловое партнерство» объявила о планах по расширению своего производства в Подольском городском округе. К 2027 году предприятие намерено запустить новую производственную площадку, на строительство которой будет направлено более 83 миллионов рублей инвестиций.

После ввода объекта в эксплуатацию компания планирует ежегодно выпускать свыше 200 тонн экструзионной продукции, предназначенной для использования в кондитерской и молочной промышленности. Новый производственный корпус займет площадь около 340 квадратных метров.

Проект реализуется в рамках масштабного расширения предприятия, которое включает строительство зданий общей площадью до 45 тысяч квадратных метров. Работы разделены на два этапа, а общий объем инвестиций составит 5,5 миллиардов рублей. В результате будет создано порядка 70 новых рабочих мест.

Компания специализируется на переработке и упаковке орехов и сухофруктов, фасовке пищевых ингредиентов, а также производстве драже, фруктовых батончиков, шоколадных конфет и других видов кондитерской продукции под собственными брендами. Расширение и модернизация производства позволят не только увеличить объемы выпуска, но и внедрить инновационные натуральные продукты, ориентированные на здоровое питание.