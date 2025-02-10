Производство компонентов для радиоэлектроники расширят в Сергиевом Посаде

Компания «Новые технологии и материалы» расширит производство компонентов для радиоэлектроники в Подмосковье. Проект поддержал Фонд развития промышленности Московской области.

Инвестору одобрили льготный заем. Проект реализуют на территории Сергиево-Посадского городского округа, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания „Новые технологии и материалы“ инвестирует в развитие предприятия по производству комплектующих для радиоэлектроники 131,6 миллиона рублей. Из них 97,3 миллиона инвестор получит в виде льготного займа в подмосковном ФРП», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания закупит новое оборудование и запустит производство ферритовых магнитов и ферритовых сердечников для бытовой и специальной радиоэлектронной аппаратуры, а также аппаратуры проводной дальней связи.

«Рост спроса на отечественные радиоэлектронные компоненты в сочетании с благоприятным инвестиционным климатом Московской области создает отличные условия для развития высокотехнологичного производства. Наша компания обладает всеми необходимыми ресурсами для эффективного использования этих возможностей и развития отечественной промышленности», — отметил генеральный директор ООО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.

Запуск производства состоится в течение года после получения займа.