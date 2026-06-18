Производство компонентов для аккумуляторов запустят в Воскресенске

XXIX Петербургский международный экономический форум стал для Группы «Уралхим» площадкой для анонсирования новых проектов. В ходе стратегической сессии «Химия — энергия жизни» генеральный директор АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Коняев обозначил перспективные направления деятельности: использование аммиака как экологичного судового топлива, производство карбамида для систем AdBlue и синтез катодных материалов.

Производство катодных материалов планируется развернуть на площадке «ВМУ» в городе Воскресенске Московской области. Речь идет о выпуске компонентов для литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые характеризуются высокой цикличностью, термической стабильностью и отсутствием критических материалов, в частности кобальта.

Директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Владимир Шведиков отметил, что предприятие обладает кадровым и производственным потенциалом для реализации задач такого уровня. Синтез катодных материалов для LFP-батарей — это не просто расширение линейки продуктов, а выход на перспективные рынки. В ходе ПМЭФ „Уралхим“ традиционно подтвердил курс на развитие регионов присутствия, подписав ряд соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с субъектами РФ, включая мероприятия по развитию кадрового резерва и формированию устойчивого интереса молодежи к работе в сфере промышленности.