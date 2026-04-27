Производство комплектующи для аэрозолей запустят в Электроуглях в 2028 году

В Электроуглях в Богородском округе началось строительство нового производственного корпуса, где будут выпускать пластиковые комплектующие для аэрозольной продукции. Реализация проекта позволит создать около 100 рабочих мест.

На предприятии планируют наладить выпуск до 600 миллионов изделий ежегодно. Компоненты применяют при производстве аэрозольных красок, монтажной пены, герметиков и клеевых составов.

Новый комплекс объединит производственные линии и складскую инфраструктуру: здание переменной этажности — от одного до четырех уровней — займет порядка 7,6 тысячи квадратных метров, а склад сможет вместить свыше пяти тысяч европоддонов.

О начале работ уже уведомили Главгосстройнадзор Московской области, специалисты которого будут контролировать процесс строительства и соблюдение требований проекта.

Инвестором выступает торговый дом «КУДО», а генеральным подрядчиком — «Руста Констракшн». Продукцию бренда «KUDO» широко используют в строительстве и ремонте.

Завершение строительства и запуск производства намечены на 2028 год.