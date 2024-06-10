Производство комплексов для сортировки мусора запустят в Истре к 2030 году

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 750 миллионов рублей. Для жителей городского Истра и близлежащих муниципалитетов будет создано около 70 рабочих мест. На территории предприятия планируется производить автоматические мусоросортировочные комплексы, которые будут использоваться для обработки твердых коммунальных отходов. Это будет импортозамещающее, адаптированное для наших условий оборудование, которое смогут использовать операторы по обращению с ТКО не только в Подмосковье, но и по всей России», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Первый этап проекта планируется реализовать до 2030 года. Это производство автоматических мусоросортировочных комплексов. До 2038 года компания планирует реализовать второй этап проекта и наладить серийное производство комплексов.

«Выпуск автоматических мусоросортировочных комплексов соотносится с национальными целями, утвержденными президентом. Среди них 100% сортировка твердых коммунальных отходов, захоронение менее 50% ТКО и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот», — отметил заместитель генерального директора АО «Концерн „Уралвагонзавод“ по гражданской продукции Андрей Абакумов.

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