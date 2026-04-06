Производство коллагена запустят в Волоколамске в 2029 году

В Волоколамском округе реализуют новый промышленный проект в сфере пищевой индустрии. Компания «Дека» получила землю под строительство производственного комплекса без проведения торгов.

Решение о передаче участков приняли в рамках поддержки масштабных инвестиционных инициатив, направленных на развитие региональной экономики.

«Компания „Дека“ построит в Волоколамском м. о. завод по производству гидролизованного коллагена — компонента для пищевой промышленности. Объем инвестиций в проект составит 650 миллионов рублей, на предприятии планируется создать более 100 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Под реализацию проекта инвестору выделили площадь в 7,7 гектара. На этой территории планируется возвести не только производственно-складской корпус, но и сопутствующую инфраструктуру — склады для хранения сырья и готовой продукции, а также энергетические объекты, включая котельную и трансформаторную подстанцию.

Производственная линейка будущего предприятия будет включать гидролизованные белки, пептиды, молочные составные продукты, бульоны и кормовые добавки.

После выхода на полную мощность завод сможет выпускать свыше 1,4 тысячи тонн продукции ежегодно. Запуск производства намечен на 2029 год.