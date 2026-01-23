Производство картонной продукции расширили в Солнечногорске

Предприятие «Гофромир» в деревне Кривцово завершило масштабное расширение и техническое обновление в 2025 году. В рамках проекта ввели новое здание площадью 2 тысячи квадратных метров и запустили автоматическую линию.

Благодаря модернизации компания, специализирующаяся на выпуске гофроупаковки, сократила время изготовления продукции, повысила стабильность качества и расширила ассортимент. На предприятии также установили систему очистки воздуха и централизованного сбора отходов.

«С начала сотрудничества с компанией „Гофромир“ администрация округа оказала содействие в переводе земельного участка из сельскохозяйственной категории в земли промышленного назначения. Это позволило эффективно использовать территорию бывшей птицефабрики для расширения мощностей. Мы продолжаем сопровождать компанию в вопросах получения разрешительной документации и получения льготных субсидий», — отметил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

В настоящее время на предприятии трудятся более 300 сотрудников. В планах компании — возведение дополнительных корпусов, дальнейшее расширение производства и завоевание лидирующих позиций среди производителей картона и упаковки в России.