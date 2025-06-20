Производство картона из вторсырья запустят в Кашире по договору на ПМЭФ
Завод макулатурных тарных картонов запустят в Кашире в 2028 году. Соглашение о создании предприятия подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и «Архбум Лайнер», входящая в состав группы компаний «Архангельский ЦБК».
По словам губернатора, использование вторсырья и ресурсосберегающие технологии отличают современные предприятия от устаревших. Так, в Кашире появится производство макулатурного тарного картона мощностью 325 тонн в год. Его запустят на территории особой экономической зоны, благодаря чему инвестор получит комфортные условия для быстрого начала работы.
«Инвестиции компании в проект составят порядка 23 миллиардов рублей. Важно, что на современном высокотехнологичном производстве будет создано 250 новых рабочих мест», — добавил Воробьев.
В ассортименте компании будут макулатурная бумага и картоны. Для эффективного производства инвестор также построит котельную и очистные сооружения.
Как отметил заместитель генерального директора компании Олег Губин, расширение мощностей поможет использовать большее количество вторсырья в производстве.
«Параллельно с новыми возможностями развития бизнеса в смежных сегментах проект станет важным шагом в развитии промышленной переработки отходов и производства экологически чистых упаковочных материалов», — сказал он.