Производство картона из вторсырья запустят в Кашире по договору на ПМЭФ

Завод макулатурных тарных картонов запустят в Кашире в 2028 году. Соглашение о создании предприятия подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и «Архбум Лайнер», входящая в состав группы компаний «Архангельский ЦБК».

По словам губернатора, использование вторсырья и ресурсосберегающие технологии отличают современные предприятия от устаревших. Так, в Кашире появится производство макулатурного тарного картона мощностью 325 тонн в год. Его запустят на территории особой экономической зоны, благодаря чему инвестор получит комфортные условия для быстрого начала работы.

«Инвестиции компании в проект составят порядка 23 миллиардов рублей. Важно, что на современном высокотехнологичном производстве будет создано 250 новых рабочих мест», — добавил Воробьев.

В ассортименте компании будут макулатурная бумага и картоны. Для эффективного производства инвестор также построит котельную и очистные сооружения.