Производство капсул для ингаляций расширили в Дубне

Компания «ПСК Фарма» значительно нарастила выпуск востребованных препаратов на заводе в особой экономической зоне «Дубна». Предприятие модернизировало участок, где производят капсулы с порошком для ингаляций.

Продукцию активно используют для лечения хронических заболеваний дыхательных путей.

«До модернизации мощность линии составляла до 80 тысяч капсул в час. В результате установки дополнительного современного оборудования компания добилась увеличения производительности в два раза. Помимо капсульной линии компанией закуплены и новые таблеточные линии и аналитическое оборудование», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В модернизацию производства инвестировали свыше миллиарда рублей.

Процесс требует высочайшей точности, так как речь идет о работе с микроскопическими дозами действующих веществ. Это обусловливает необходимость использования высокотехнологичного оборудования и соблюдения стандартов качества.

«Наша ключевая задача — гарантировать, что каждый пациент получит доступ к эффективной и качественной терапии отечественного производства. Ввод новых мощностей позволяет нам не только полностью покрывать текущие потребности рынка уже сейчас, но и иметь дополнительный резерв производительности», — подчеркнула генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Капсулы, которые производят на модернизированной линии, применяют для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Выбрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Подмосковья.

Дополнительные сведения о поддержке предпринимателей в регионе доступны на специализированном портале.