Производство капельниц запустят в Дубне в 2025 году

Компания «Паскаль Медикал», ведущий российский производитель приборов для инъекций, готовится к запуску нового направления — выпуска инфузионных систем. Первую партию продукции планируют представить к концу 2025 года на предприятии в особой экономической зоне «Дубна».

Организации уже выдали необходимое регистрационное удостоверение.

«Производственные мощности компании позволят в год выпускать до 80 миллионов капельниц. Поставлять готовую продукцию „Паскаль Медикал“ сможет в лечебные учреждения и аптечные сети по всей стране. Общий объем инвестиций в запуск и модернизацию предприятия за семь лет работы на территории особой экономической зоны „Дубна“ оценивается почти в четыре миллиарда рублей», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания успешно производит на площадке одноразовые шприцы, полностью обеспечивая производственный цикл — от изготовления пластиковых компонентов до стерилизации готовой продукции. В прошлом году после модернизации предприятие увеличило выпуск продукции на 15%.

«Сегодня мы можем обеспечивать больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам. Изделия поставляем не только по всей России, но и в страны СНГ и Ближнего Востока. Производственные мощности завода позволяют производить до 450 миллионов шприцев и 500 миллионов игл в год», — рассказал генеральный директор компании Максим Сарманов.

Ассортимент подходит как для инсулиновых и туберкулиновых инъекций, так и для проведения вакцинации. Предприятие использует в работе только отечественное сырье.

Производство соответствует самым строгим международным стандартам и оснащено современными системами контроля качества. Среди уникальных разработок компании — шприцы с двойной иглой: одна с плоской заточкой для набора препарата, другая — острая — для инъекций.