Производство канистр модернизируют в Истре благодаря льготному займу

Компания «ЗТИ-М», специализирующаяся на выпуске емкостей из полиэтилена, модернизирует производство в Истре. Для приобретения нового оборудования предприятие воспользуется поддержкой Фонда развития промышленности Московской области.

Компании одобрили заем на льготных условиях в размере 60 миллионов рублей сроком на пять лет под 3% годовых.

«Общий объем инвестиций составляет 301,6 миллиона рублей. Средства пойдут на приобретение и налаживание оборудования под серийное производство канистр и бутылок. Проект планируется реализовать в четвертом квартале 2025 года», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие намерено увеличить производственные мощности и расширить ассортимент продукции. Сейчас завод выпускает около 38,6 миллиона единиц тары в год, а после запуска современного оборудования этот показатель вырастет до 45,4 миллиона.

Напомним, предприятиям в Подмосковье доступны льготные займы от регионального Фонда развития промышленности — под ставки от 0,5% до 5% годовых сроком до семи лет.

Более подробно ознакомиться с условиями можно на сайте.