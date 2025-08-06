Производство инновационных огнеупорных дверей для лифтов запустили в Мытищах

Лифтостроительный завод «Пульс» в Мытищах, входящий в группу компаний Lift-Import, стал первым российским предприятием, сертифицировавшим четырехстворчатые противопожарные двери для лифтовых шахт. Разработка способна противостоять открытому пламени и продуктам горения в течение целого часа.

Двери эффективно препятствуют распространению огня между этажами.

«Сегодня на предприятии создано 45 рабочих мест. Инвестиции в разработку и запуск производства четырехстворчатых противопожарных дверей и лифтовых систем составили 60 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработка предназначена для лифтов грузоподъемностью от трех тонн, что делает ее особенно востребованной на промышленных объектах, в торговых центрах и учреждениях с массовым пребыванием людей.

Принцип работы дверей основан на изоляции очага возгорания — при пожаре на одном этаже конструкция предотвращает проникновение огня и газов в лифтовую шахту, защищая остальные части здания.

«Чем больше дверь, тем сложнее добиться равномерного распределения тепловой нагрузки и обеспечить целостность в течение нормированного времени горения. Нам удалось не только решить эту задачу, но и создать продукт, который будет служить десятилетиями», — пояснил заместитель генерального директора завода «Пульс» Артем Козлов.

Продукция прошла строгие испытания в аккредитованной лаборатории, подтвердив соответствие международным стандартам безопасности, включая требования Технического регламента Евразийского экономического союза.

Ранее завод уже зарекомендовал себя как новатор, запустив производство лифтов для сейсмоопасных регионов.

Предприятие специализируется на создании уникальных систем «под ключ», включая тяжелые промышленные подъемники, взрывозащищенные модели и фуникулеры.