Производство инновационных электросчетчиков запустят в Дубне в 2025 году

Компания «Рокип» запустит производство инновационных электросчетчиков на территории особой экономической зоны «Дубна». Предприятию выдали разрешение на ввод двухэтажного здания в эксплуатацию.

В проект вложили 250 миллионов рублей.

«В рамках запуска производства на предприятии будет создано почти 40 рабочих мест. Старт производства на новом объекте запланирован на четвертый квартал 2025 года», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Специалисты «Рокип» разрабатывают и производят умные приборы учета, а также устройства для передачи данных в базы энергетических предприятий.

Это позволяет автоматизировать процесс, контролировать параметры качества электроэнергии, удаленно выполнять команды диспетчеров и поддерживать сразу несколько тарифов.

Интеллектуальные счетчики также дают возможность обнаруживать зоны повышенных потерь электричества, составлять план ремонта, не допускать аварий и повышать надежность электроснабжения.

«Резиденты ОЭЗ „Дубна“ активно участвуют в инновационной трансформации отечественной экономики. Разработка „Рокип“ в области интеллектуальных систем учета электроэнергии — один из элементов инновационного развития электроэнергетической отрасли», — подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев.