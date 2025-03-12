Производство инновационной упаковки запустят в Подольске в 2025 году

На заводе будут производить инновационную скин-пленку, которую используют для упаковки товаров, рассказали в региональном Мининвесте.

В проект инвестируют 105,3 миллиона рублей, из которых 50 миллионов предоставил компании ФРП.

«Средства от ФРП МО будут направлены на приобретение и настройку оборудования для запуска серийного производства скин-пленки. Запуск производства запланирован на 2025 год. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 1500 тонн скин-пленки ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Компания производит материалы для гибкой упаковки, подходящей для ручной и автоматической фасовки. На предприятии выпускают продукцию из полимеров на основе полипропилена, лавсана, полиэтилена, алюминиевой фольги и других материалов.

В министерстве напомнили, что инвесторы могут получить займы ФРП по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Узнать об этом больше можно по ссылке.