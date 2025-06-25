Производство инклюзивных спортивных комплексов запустят в Солнечногорске осенью

Производитель уличных спортивных комплексов «Кенгуру.про» завершает строительство современного завода в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На территории проводят финальные работы по благоустройству.

Монтаж оборудования на предприятии планируют начать в июле или августе, а выпуск первой продукции назначен на осень.

«Площадь нового завода составит 2 500 квадратных метров. С учетом первой очереди общее производство „Кенгуру.про“ в индустриальном парке „Есипово“ займет пять тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 250 миллионов рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора компании Дмитрия Зайченко, предприятие сосредоточится на выпуске детских и инклюзивных спортивных комплексов.

Сейчас «Кенгуру.про» производит 2,8 миллиона единиц товаров в год, а после запуска нового завода производственные мощности увеличатся на 30%.