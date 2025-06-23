Производство ингредиентов для косметики и лекарств запустят в Богородском округе

Фото: Старт линии производства на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское» в Серпухове / Медиасток.рф

Новое производство для фармацевтической и химической отраслей запустят в Богородском городском округе. Компания «СтройМагПроект» возведет специализированный комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что объем вложений в проект составит 70 миллионов рублей. Запуск предприятия намечен на следующий год.

Новое производство будет выпускать компоненты, востребованные в различных сферах, – от фармацевтики до возобновляемой энергетики.

Продукция найдет применение при изготовлении зубных паст, косметических средств, медицинских мазей, а также будет использоваться для создания загустителей в процессе производства лакокрасочных материалов.