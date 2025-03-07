Производство иммунного препарата для лечения рака носоглотки наладят в Подольске
В Подольске локализуют полный цикл создания иммуноонкологического препарата «Арейма» для лечения рака носоглотки и пищевода. Такую задачу поставили новому директору производственного комплекса компании «Петровакс Фарм».
Директором производственного комплекса в Подольске назначили Регину Ибрагимову. Она присоединилась к команде «Петровакс Фарм» в 2021 году в качестве главного технолога, а через три года ее назначили на должность директора по производству. С 2025 года Регина Ибрагимова возглавила завод. На новом месте ей поручили расширить производство полного цикла, в том числе субстанций, нарастить выпуск востребованных вакцин и биотехнологических препаратов.
В числе ключевых направлений «Петровакс Фарм» — локализация полного цикла иммуноонкологического препарата Арейма, который зарегистрировали в России в 2024 году. Еще один значимый проект — производство орфанного препарата «Фабагал» для терапии редкой генетической болезни Фабри. В прошлом году компания в рекордные сроки завершила полный трансфер производства в сотрудничестве с институтом имени Гамалеи, включая биосинтез субстанции.
«Запуск и локализация препарата Фабагал® стала одним из самых значимых достижений нашей команды. Это мощный, амбициозный биотехнологический проект, который нам удалось реализовать в достаточно короткие сроки и которым мы по-настоящему гордимся. Вывод на рынок новых препаратов потребует расширения производства, наращивания мощностей, автоматизации бизнес-процессов. Завершается строительство биотехнологического комплекса по выпуску субстанций и генно-инженерных препаратов, которые компания планирует поставлять не только на российский рынок, но и на экспорт», — сказала новый директор завода «Петровакс Фарм» Регина Ибрагимова.
Регина Ибрагимова окончила Башкирский государственный университет по специальности «Химия и химическая технология». Она получила дополнительное образование в Сеченовском университете по программе повышения квалификации специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств. Свою карьеру она начала в компании «Фармстандарт» с должности технолога. Через четыре года она участвовала в запуске нового завода в Казани в качестве ведущего инженера, а после была назначена главным технологом.
На аналогичной должности в «Петровакс Фарм» Регина Ибрагимова изменила структуру команды и оптимизировала технологические процессы. Сейчас она возглавляет производственный комплекс в Подмосковье, который включает в себя четыре производственные линии, биохимическую, контрольно-аналитическую, микробиологическую лаборатории, инженерные системы и фармацевтический склад.
«Петровакс Фарм» — российская компания биофармацевтических решений, которая инвестирует средства в научные исследования и разработки. Портфель предприятия включает оригинальные препараты, биоаналоги и брендированные дженерические лекарственные средства. В компании работает собственный R&D-центр для проведения доклинических исследований. Это позволяет «Петровакс Фарм» осуществлять полный цикл разработки лекарственных препаратов.
Стратегия «Петровакс Фарм» призвана обеспечить пациентов востребованными вакцинами и препаратами для профилактики и лечения инфекционных, онкологических и орфанных заболеваний. Мощности производственного комплекса позволяют выпускать более 160 миллионов доз препаратов в год и соответствуют стандартам GMP ЕАЭС и ЕС.
Компания производит стерильные и нестерильные лекарства в одноразовых шприцах, ампулах, флаконах в жидких, мягких и твердых лекарственных формах. В числе востребованных и оригинальных разработок — «Полиоксидоний» и «Лонгидаза», противогриппозные вакцины «Гриппол-плюс», «Гриппол-Квадривалент» и локализованные лекарственные средства: пневмококковая вакцина «Превенар-13» и орфанный препарат «Фабагал».
«Петровакс Фарм» реализует более 10 международных проектов с ведущими фармацевтическими компаниями Pfizer, Abbott, ISU ABXIS, Adimmune и другими. «Петровакс» — крупнейший производитель лекарственных препаратов в России и ведущий экспортер оригинальных средств и вакцин в страны ЕАЭС и ЕС.