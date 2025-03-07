Производство иммунного препарата для лечения рака носоглотки наладят в Подольске

Директором производственного комплекса в Подольске назначили Регину Ибрагимову. Она присоединилась к команде «Петровакс Фарм» в 2021 году в качестве главного технолога, а через три года ее назначили на должность директора по производству. С 2025 года Регина Ибрагимова возглавила завод. На новом месте ей поручили расширить производство полного цикла, в том числе субстанций, нарастить выпуск востребованных вакцин и биотехнологических препаратов.

В числе ключевых направлений «Петровакс Фарм» — локализация полного цикла иммуноонкологического препарата Арейма, который зарегистрировали в России в 2024 году. Еще один значимый проект — производство орфанного препарата «Фабагал» для терапии редкой генетической болезни Фабри. В прошлом году компания в рекордные сроки завершила полный трансфер производства в сотрудничестве с институтом имени Гамалеи, включая биосинтез субстанции.

«Запуск и локализация препарата Фабагал® стала одним из самых значимых достижений нашей команды. Это мощный, амбициозный биотехнологический проект, который нам удалось реализовать в достаточно короткие сроки и которым мы по-настоящему гордимся. Вывод на рынок новых препаратов потребует расширения производства, наращивания мощностей, автоматизации бизнес-процессов. Завершается строительство биотехнологического комплекса по выпуску субстанций и генно-инженерных препаратов, которые компания планирует поставлять не только на российский рынок, но и на экспорт», — сказала новый директор завода «Петровакс Фарм» Регина Ибрагимова.