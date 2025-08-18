Производство икры для японской кухни нарастят в Подмосковье

На подмосковном предприятии «СиаСтар», которое занимается дистрибуцией икры для японской кухни, завершили этап диагностики в рамках федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Мининвесте региона.
Специалисты регионального центра компетенций вместе с рабочей группой компании проанализировали производство и выявили точки, где можно сократить потери. Сейчас разрабатывают меры по внедрению принципов бережливого производства.
Благодаря изменениям «СиаСтар» планирует получить экономический эффект более 41 миллиона рублей: сократить время производства и увеличить выработку на 20%, а также снизить количество незавершенной продукции. В дальнейшем успешные решения применят и на других участках.
Напомним, федеральный проект «Производительность труда» реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
