Производство холодильной техники построят во Фрязине в этом году

Во Фрязине продолжается строительство производственного комплекса по выпуску холодильной техники и теплообменного оборудования. Готовность объекта достигла 40%.

Объем инвестиций в проект составляет 900 миллионов рублей, после запуска предприятие обеспечит работой около 300 человек.

На трехэтажном заводе площадью более 12 тысяч квадратных метров организуют полный производственный цикл — от обработки стали, алюминия и медных труб до окраски, сборки, испытаний и упаковки готовой продукции. Это позволит серийно выпускать широкий ассортимент оборудования для систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения жилых, промышленных, торговых и логистических объектов.

Проект реализует российская компания «ВЕЗА», специализирующаяся на производстве климатического и теплообменного оборудования. Процесс строительства контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Завершить работы планируют в третьем квартале текущего года.