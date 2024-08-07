Производство хлеба в Подмосковье увеличилось на 8% за год

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За полгода в Подмосковье более чем на 8% увеличилось производство хлеба по сравнению с таким же периодом прошлого года. Предприятия региона выпустили 83, тысячи тонн продукта.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, регион стал лидером по производству хлеба не только в ЦФО, но и на российском рынке. В области изготовили 5% от общего объема продукции страны.

Крупнейшими производителями хлеба в Подмосковье стали «Калининградхлеб», «Ореховохлеб», «Коломнахлебпром», «Щелковохлеб» и другие. Там выпускают батоны из пшеничной муки, мультизлаковые и бездрожжевые изделия, булочки и многое другое.

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