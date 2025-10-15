Производство готовой еды в Дмитрове вышло на полную мощность

Фото: Стенды агропромышленных предприятий АПК на выставке «Золотая осень-2025» в Москве / Медиасток.рф

На предприятии «1-й Кулинарный» в Дмитровском округе компания AlphaChef запустила на полную мощность производство готовой еды. Использование метода холодной пастеризации обеспечивает длительное хранение продуктов, сохраняя при этом высокие качество и вкус.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что в производство инвестировали 280 миллионов рублей.

«Он стал частью масштабного проекта по запуску комплекса готовой еды AlphaChef, инвестиции в который оцениваются в 4,5 миллиарда рублей», — пояснила она.

Для оптимального хранения продуктов используют специализированную упаковку, которая эффективно поддерживает их свежесть и первоначальный внешний вид.

«Современное оборудование позволило нам значительно увеличить и производственные мощности. Например, мы недавно запустили производство нового продукта — пирожков под брендом „Аппетитов“. И сейчас мы можем ежеминутно выпускать до восьми тысяч пирожков в час, что эквивалентно почти тысяче килограмм свежей выпечки», — уточнил генеральный директор предприятия «1-й Кулинарный» Денис Касаткин.

За смену на предприятии производят свыше 17 тонн высококачественных пирожков.

Комплекс «1-й Кулинарный» обладает собственной системой водоподготовки, современными биологическими очистными сооружениями и мощными системами охлаждения, что обеспечивает ему автономность. Внедренная на производстве инновационная концепция дает возможность оптимизировать циклы и предотвратить порчу сырья.

Суммарная мощность комплекса позволяет выпускать около 75 миллионов порций продукции в год.