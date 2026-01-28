Производство гофрокартона запустят в Ступине к 2029 году

Фото: Завод по производству упаковки для пищевых продуктов «МолоПак» в Чехове / Медиасток.рф

Компания «Ступинский гофрокомбинат» намерена возвести новый комплекс для производства и хранения продукции. Проект реализуют при поддержке областной программы, которая позволяет получить земельный участок на льготных условиях.

Организация получила участок площадью 23 гектара без участия в торгах.

«Объем инвестиций превысит четыре миллиарда рублей. Срок реализации проекта — до 2029 года, а выход на проектную мощность — до 2035 года. На предприятии планируют ежегодно выпускать более 370 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий из него», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для стабильной работы производства потребуются 300 сотрудников.

Гофрированный картон сегодня используют во многих отраслях: в пищевой и химической промышленности, при производстве бытовой техники, а также в сфере электронной коммерции. Запуск нового производства позволит увеличить выпуск российской упаковки и сократить потребность в импортных материалах.

Если компания выполнит инвестиционные обязательства, позже она сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Найти подходящую площадку для инвестиционного проекта в Подмосковье можно на специальной интерактивной карте.