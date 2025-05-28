Производство гидроцилиндров для спецтехники запустили в Орехово-Зуеве

Сталепромышленная компания «Регион» начала серийный выпуск гидроцилиндров для сельхозтехники, самосвальных прицепов и полуприцепов на новом производстве в Орехово-Зуевском округе. Реализовать проект помогли льготные займы от федерального и регионального Фондов развития промышленности.

В проект инвестировали 89 миллионов рублей, 67 из которых выделили по программе «Комплектующие изделия».

«Достигнуто стопроцентное импортозамещение — в производстве задействованы исключительно отечественные материалы и комплектующие», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Гидроцилиндры применяют для создания подъемных кранов, самосвалов, бульдозеров, а также металлообрабатывающих станков и промышленных прессов. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 4,2 тысячи единиц продукции в год.

«Благодаря займу фондов развития промышленности мы создали новый производственный участок, что позволило нам перейти к крупносерийному производству гидроцилиндров диаметром от 35 до 180 миллиметров», — отметил коммерческий директор компании «Регион» Евгений Ковалев.

По его словам, собственное конструкторское бюро дает возможность индивидуальной разработки деталей для клиентов.

Первыми заказчиками стали производитель прицепной техники «Грюнвальд» и завод «Тонар». Продукция компании будет востребована среди машиностроительных и ремонтных предприятий, выпускающих технику для сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также горнодобывающей отрасли.