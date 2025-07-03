Производство гидравлического оборудования запустят в Дмитрове в 2027 году

Инициатива компании «ПСМ-ДСТ.Центр» получила статус регионального инвестиционного проекта Московской области. Это позволит запустить в Дмитровском округе современное производство гидравлического и пневматического оборудования.

Производственный комплекс в индустриальном парке «Дмитровский» будут возводить поэтапно: первая очередь заработает в 2027 году, вторая — в 2028, а третья — в 2029. На полную мощность предприятие выйдет с годовым выпуском 18 тысяч единиц гидравлики и 240 единиц специальной техники.

«Общий объем инвестиций оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участники реестра региональных инвестиционных проектов получают существенные преференции: ставка налога на прибыль снижается с 25% до 10%, а первые четыре года действует полное освобождение от налога на имущество.

В последующие три года при сохранении объема инвестиций применяется пониженная ставка 1,1% вместо стандартных 2,2%.

Дополнительную информацию о мерах поддержки можно найти на официальном инвестиционном портале Подмосковья.