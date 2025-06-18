Производство фасадных конструкций запустят в Дмитрове в 2026 году

Производство высотных фасадных конструкций запустят в Дмитровском округе. На Петербургском международном экономическом форуме соглашение о реализации проекта подписали заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и заместитель генерального директора компании «Вэлко-2000» Вячеслав Бейдель.

В строительство и запуск комплекса в эксплуатацию будет вложено свыше 6,7 миллиарда рублей.

«Производство планируется запустить в 2026 году на территории государственного индустриального парка „Ключ“. На предприятии будет создано 800 рабочих мест», — пояснила Екатерина Зиновьева.

Компания построит экструзионный цех по выпуску алюминиевых профилей, пластика и резинотехнических изделий, пространства для механической обработки и сборки конструкций. Общая площадь помещений превысит 30 тысяч квадратных метров.

На предприятии будут самостоятельно изготавливать все элементы изделий без участия смежных организаций и импортной продукции. Товары будут состоять полностью из отечественных материалов.

«Учитывая, что современная архитектура мегаполиса — это высотные объекты сложной формы, то мы создаем уникальный продукт для нашего рынка, а также для экспорта в дружественные страны», — отметил Вячеслав Бейдель.

Компания «Вэлко-2000» включена в список системообразующих предприятий России.