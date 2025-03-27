Производство электротехники в Подмосковье выросло более чем на 35% в этом году
Общий рост промпроизводства в регионе составил 4,7% за два месяца. Лидером оказался сектор электрооборудования — там объем выпуска увеличился более чем на 35%.
На втором месте — ремонт и монтаж машин, где показатель прибавил 23,9%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Также высокие темпы роста зафиксировали в производстве одежды, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
Подробнее о мерах поддержки бизнеса региона читайте на инвестиционном портале Московской области.
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