Производство электрооборудования выросло в Подмосковье на 20% за полгода

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Производство электрического оборудования в Московской области за первые шесть месяцев этого года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соответствующей информацией поделилась зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в первом полугодии объем производства электрического оборудования увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Сектора, занимающиеся производством электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, показали даже более впечатляющие результаты: рост составил 212,9%.

Кроме того, в этот же период произошло увеличение производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств на 16,1%, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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