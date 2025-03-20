Производство электрооборудования нарастили на 24% в Подмосковье за год

В Московской области работают 68 крупных и средних предприятий, занимающихся производством электрического оборудования. В прошлом году эта отрасль выросла на 24%, а в январе 2025 года рост составил 13,6%, сообщили в Мининвесте региона.

«Предприятия выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью — в 2024 году объем отгрузки товаров, работ и услуг в этом секторе составил почти 165 миллиардов рублей. Всего в отрасли в Подмосковье работают 68 крупных и средних предприятий, где трудоустроено свыше 15 тысяч специалистов», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В сферу производства входят кабели, генераторы, трансформаторы, аккумуляторы, электролампы и другая электротехника. Например, компания «ВестМедГрупп», расположенная в особой экономической зоне «Дубна», начала выпуск мониторов пациента для МРТ-аппаратов, адаптированных к электромагнитной среде. Дмитровский «Кабельный завод „Азимут“» за прошлый год удвоил объем выпуска благодаря запуску двух новых производственных линий. Инвестиции в проект превысили 80 миллионов рублей.

Зиновьева заключила, что бизнес активно вкладывается в развитие отрасли, что способствует росту экономики региона.