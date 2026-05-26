Производство деталей для самолетов и вертолетов запустят в Истре в 2030 году

В Истре началось строительство нового производственного комплекса компании «Биджет»». Она специализируется на металлообработке и выпуске комплектующих для авиационной отрасли.

Объем вложений в проект составит порядка 70 миллионов рублей.

Муниципалитет предоставил предприятию участок площадью 1,5 га для расширения производства и строительства большого ангара, где будут выпускать крупногабаритные детали для самолетов и вертолетов. Проект будет реализован до конца 2030 года.

На территории появится современный ангар общей площадью около 13 тысяч квадратных метров, где организуют производство крупногабаритных деталей для самолетов и вертолетов.

После ввода нового корпуса предприятие рассчитывает существенно нарастить объемы серийного производства и расширить взаимодействие с отечественными авиастроительными компаниями. На площадке будут выпускать элементы фюзеляжа, детали гидравлических систем, узлы шасси, конструкции крыла и другие комплектующие для авиационной техники.

Часть помещений отведут под складирование готовой продукции и хранение комплектующих.

Расширение производства позволит создать новые рабочие места. В настоящее время на предприятии трудятся более 100 специалистов, преимущественно инженеров, однако в дальнейшем штат планируют увеличить минимум на 200 сотрудников. Компании потребуются инженеры, конструкторы, технологи и специалисты по обслуживанию промышленного оборудования.

Предприятие делает ставку на импортозамещение и развитие собственных технологий. После запуска нового цеха производственные мощности позволят выпускать до 60 тысяч деталей для авиационной отрасли ежегодно. Кроме того, компания намерена увеличить объемы изготовления компонентов для железнодорожного и автомобильного машиностроения.

Производственная база предприятия расположена в деревне Котово. Площадка оснащена современным высокоточным оборудованием, включая станки с числовым программным управлением, лазерные комплексы, 3D-сканеры и системы неразрушающего контроля.

Компания также занимается ремонтом китайских автомобилей премиального сегмента, производством сублимационных сушек и выпуском автодомов для путешествий.

