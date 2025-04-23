Производство деталей для коробок передач запустят в Краснознаменске в 2027 году

В Краснознаменске запустят производство запчастей для автоматических коробок передач. Компания «Перспектива» планирует создавать детали, способные заменить импортные аналоги.

Сумма вложений в проект составит 150 миллионов рублей. Число новых рабочих мест достигнет 25.

«В двух промышленных корпусах установят новые производственные линии мощностью до 26 тысяч изделий в год», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Земельный участок площадью 2,6 гектара в Краснознаменске передали компании в аренду на льготных условиях.

«Инвестиционный проект предусматривает строительство компанией „Перспектива“ двух производственно-складских зданий общей площадью 2980 квадратных метров», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Этот проект не только укрепит позиции российского автокомпонентного рынка, но и снизит зависимость от импорта.

Запуск производства запланирован на 2027 год.