Производство десертного сыра в медово-миндальной обсыпке открыли в Чехове

Администрация Чехова поддерживает предпринимателей и фермеров. Недавно на сыроварне «Черный лис» разработали новый вид сыра.

Специалисты сыроварни «Черный лис» производят продукцию из овечьего молока и других натуральных ингредиентов. Недавно здесь начали производить сыр в медово-миндальной обсыпке.

«Честно говоря, планировалось немножко другое. Неожиданно появилось калье из овечьего молока. Мы попробовали некоторые традиционные манипуляции провести с этим калье: разрезание его, выкладывание в форму. На выходе получился фантастически нежный и невероятно сливочный плотный сыр», — сказала хозяйка сыроварни Валерия Коваленко.