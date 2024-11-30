Производство десертного сыра в медово-миндальной обсыпке открыли в Чехове
Администрация Чехова поддерживает предпринимателей и фермеров. Недавно на сыроварне «Черный лис» разработали новый вид сыра.
Специалисты сыроварни «Черный лис» производят продукцию из овечьего молока и других натуральных ингредиентов. Недавно здесь начали производить сыр в медово-миндальной обсыпке.
«Честно говоря, планировалось немножко другое. Неожиданно появилось калье из овечьего молока. Мы попробовали некоторые традиционные манипуляции провести с этим калье: разрезание его, выкладывание в форму. На выходе получился фантастически нежный и невероятно сливочный плотный сыр», — сказала хозяйка сыроварни Валерия Коваленко.
Идея создания производства возникла спонтанно. Семья Коваленко создала ферму «Черный лис», чтобы дети росли и работали на природе. Они приобрели одну корову, но избыток молока подтолкнул к созданию цветных сыров.
«Если мы говорим о зеленом сыре с базиликом и чесноком „Песта“, его мы создаем благодаря добавлению натурального экстракта шпината и крапивы», — уточнила Валерия Коваленко.
Хозяева используют только домашнее молоко, что обеспечивает высокое качество. Вся забота о животных выходит на первый план. На ферме также растут овечки породы Ассаф.
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