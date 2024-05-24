Производство деревообрабатывающего оборудования запустят в Бронницах

Компания «Возрождение» получила участок в Бронницах по программе «Земля за рубль». Там построят производство деревообрабатывающего оборудования.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, инвестиции в проект составят 92 миллиона рублей. Там создадут 30 рабочих мест.

«Мощности предприятия составят 100 единиц деревообрабатывающего оборудования в год. Производство планируется запустить в конце 2026 года, на полную мощность завод выйдет к 2028 году», — рассказала она.

По словам главы Минимущества региона Натальи Адигамовой, на участке площадью 1,8 гектара построят два производственных здания общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Оборудование, которое будут производить на предприятии, заменит продукцию иностранных компаний.

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