Производство деревянных жалюзи запустили в Раменском

Фирма «Калита» увеличила объем выпуска солнцезащитных систем за счет открытия производства деревянных жалюзи. Новую линию запустили на территории промышленного комплекса FOROOM в Раменском городском округе, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В запуск новой производственной линии компания инвестировала около 20 миллионов рублей. Штат сотрудников также был расширен — со 150 до 165 человек», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Большую часть станков для производства деревянных жалюзи компания разработала и изготовила сама. Когда начались трудности с поставками из-за рубежа, инвесторы наладили собственное производство оборудования. В итоге удалось полностью отказаться от импорта.

Новую линейку деревянных жалюзи планируется продавать по всей России. Сейчас в каталоге компании представлено 30 вариантов цветов и текстур изделий.

«Подобные изделия в России производят лишь несколько компаний, из-за своей высокой стоимости они являются недоступными для многих. Наша компания планирует этот стереотип разрушить, сделав из деревянных жалюзи товар массового спроса за минимальные деньги», — отметил коммерческий директор компании «Фирма „Калита“» Игорь Бритвин.

Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Например, уже этим летом планируется начать строительство индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

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