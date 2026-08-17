Производство биотехнологических препаратов запустят в Подольске осенью

Фармацевтическая компания «Петровакс Фарм» завершила строительство биотехнологического корпуса на своей площадке в Подольске. Запустить объект планируют осенью 2026 года.

Объем вложений в проект достиг двух миллиардов рублей. Новое опытно-промышленное производство предназначено для синтеза фармацевтических субстанций и выпуска лекарств, созданных с применением генной инженерии.

Расширение предприятия должно увеличить объем производства российских биотехнологических препаратов и повысить уровень локализации инновационных лекарств в Подмосковье. До конца текущего года компания намерена представить на отечественном рынке несколько новых средств для лечения онкологических заболеваний.

Одновременно «Петровакс Фарм» развивает производство вакцин. В Подольске планируют наладить полный цикл выпуска четырехвалентного препарата против менингококковой инфекции. После получения регистрационного удостоверения предприятие сможет перейти к промышленному производству в объемах, рассчитанных на массовую иммунизацию.

Компания разрабатывает и выпускает препараты для борьбы с инфекционными, онкологическими и редкими заболеваниями.