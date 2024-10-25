Производство беспилотных летательных аппаратов запустили в Подольске

В Подольске открыли производство FPV-дронов и запустили обучение операторов боевых БПЛА. Отрасль планируют развивать еще в нескольких направлениях.

Запустили инициативу на базе «НПК Беспилотные системы» в октябре. Первые ученики уже приступили к освоению теории и практики. При этом обучаться могут только те, кто стоит на учете в военкомате.

В случае успешного завершения курса все желающие смогут сменить учетно-военную специальность в военном билете. К примеру, для того, чтобы заключить контракт на военную службу с министерством обороны России.

Учредители будут развивать отрасль БПЛа как воздушного так и наземного типа, разрабатывать и производить системы РЭБ. Кроме того, специалисты планируют заниматься научно-производственной работой в этом направлении. Новое производство посетили муниципальный депутат Алексей Никулин и руководитель фракции ВПП «Единая Россия» Любовь Ушанева.

«Такие предприятия необходимы для победы нашей страны. Будем помогать всеми возможными способами производителям FPV-дронов и систем РЭБ», — прокомментировал Алексей Никулин.

Отметим, что в ближайшие два года на базе компании хотят запустить массовое производство. В штат планируют набрать до 50 человек. В состав учредителей входит депутат из Подольска Владимир Черепенников.

«Мы стремимся участвовать в реализации госпрограммы по развитию оборонно-промышленного комплекса при поддержке государственного финансирования для массового производства дронов для нужд СВО», — отметил Владимир Черепенников.

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