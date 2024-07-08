Производство белкового концентрата для комбикорма запустили в Коломне

НПО „ИнформБио“ запустило производство белковых концентратов в Подмосковье. На новом заводе под Коломной планируется выпускать более шести тысяч тонн продукции, которая нужна для изготовления кормов для животных.

«На первом этапе предприятие планирует выпускать в год не менее шести тысяч тонн кормового белкового концентрата и более тысячи тонн животного жира. В дальнейшем производственные мощности будут увеличены в несколько раз», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект будет реализован в два этапа. Общий объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей. Сейчас на заводе уже создали 50 рабочих мест, в дальнейшем штат сотрудников планируется расширить до 200 человек.

Технологии «ИнформБио» позволяют готовить питательные кормовые добавки из непригодного в кормовой промышленности сырья. Проект получил положительную экспертизу и одобрен фондом «Сколково».

«Высокобелковый концентрат предназначен для дальнейшего производства полнорационных кормов, а также для непосредственного добавления в рационы сельскохозяйственных животных, птицы, а также кошек и собак. У нас есть предварительные договоренности с ведущими производителями кормов о поставках белкового концентрата», — говорит генеральный директор НПО «ИнформБио» Игорь Волоцков.

В Мининвесте Подмосковья сообщили, что продукция позволит заместить импортные аналоги.

До конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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