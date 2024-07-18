Производство автозапчастей запустят на земле за 1 рубль в Воскресенске

Участником региональной программы «Земля за 1 рубль» стала компания «Сеал», которой предоставили участок в Воскресенске. К 2026 году здесь наладят импортозамещение автозапчастей.

«Инвестиции в строительство и запуск предприятия по производству запасных частей для машиностроения составят 59 миллионов рублей. В начале в ассортимент войдут 24 наименования импортозамещающей продукции», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод планируется открыть в 2026 году.

«На предоставленных в аренду 6,4 гектара построят современное здание производственного назначения, административно-бытовой корпус и склад», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области.

Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Например, уже этим летом планируется начать строительство индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

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