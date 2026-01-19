Производство ароматических спреев для дома запустят в Пушкино в январе

В Пушкинском округе на предприятии компании «Пластик Он Лайн» готовят к выходу на рынок новинку — серию ароматических спреев для дома. Производство планируют запустить до конца января.

В Министерства инвестиций, промышленности и науки отметили, что идея создать линейку ароматов родилась после успешного дебюта. В ноябре прошлого года компания впервые выпустила товар по заказу одного из крупных маркетплейсов. Продукция быстро завоевала популярность, и спрос на нее продолжает стабильно расти.

Уверенные в успехе, технологи «Пластик Он Лайн» уже выбрали для новой линейки несколько парфюмерных композиций. Сейчас на фабрике заканчивают последние приготовления, чтобы начать серийный выпуск спреев.

Этот шаг — часть общей стратегии развития компании. Предприятие постоянно расширяет ассортимент, открывает новые цеха и осваивает современные технологии. Сегодня там производят не только бытовую химию и косметику, но и высокотехнологичные изделия с защитными функциями, бесконтактные карты, а также экологичную сувенирную продукцию из искусственной кожи.

Примечательно, что в 2025 году генерального директора группы компаний «Пластик Он Лайн» Дмитрия Кулькова отметили премией «Молодой промышленник года». На международной выставке ИННОПРОМ-2025 ему вручили диплом за значительные достижения в развитии промышленного производства.